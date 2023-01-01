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  3. »Стеллажи серии ARMADIO

Металлические стеллажи ARMADIO в стиле LOFT

Стеллажи серии Armadio представлены в лаконичных формах, что позволяет устанавливать конструкции не только в просторных, но также небольших магазинах, шоурумах. Благодаря правильным геометрическим конфигурациям такие модели гармонично вписываются в классические и современные интерьеры. Кроме того, продукция отличается хорошими прочностными характеристиками, износостойкостью и используется годами.

ARMADIO-COMBI Комбинированные
Стеллажи ARMADIO-1760 170х60х45
Стеллажи ARMADIO-1790 170х90х45
Стеллажи ARMADIO-17120 170х120х45
Стеллажи ARMADIO-2260 220х60х45
Стеллажи ARMADIO-2290 220х90х45
Стеллажи ARMADIO-22120 220х120х45
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧЧ с полками ЛДСП
A1760-20-ЧЧ
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧЧ с полками ЛДСП
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧДС (170х120х45)
A17120-01-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧДС (170х120х45)
Цвет полки:
9 820 р
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧДС 220х60х45
A2260-01-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
8 920 р
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧБ 220х90х45
A2290-02-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
10 600 р
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧДС 220х90х45
A2290-02-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
10 600 р
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧБ 220х60х45
A2260-01-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
8 920 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧДС (220х120х45)
A22120-01-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
11 080 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧБ (170х120х45)
A17120-01-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧБ (170х120х45)
Цвет полки:
9 820 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧБ
A1790-02-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧБ
Цвет полки:
7 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧБ.
A1760-01-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧБ.
Цвет полки:
7 650 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧБ
A1760-02-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧБ
Цвет полки:
6 430 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧБ
A1760-03-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧБ
Цвет полки:
7 460 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧБ
A1760-08-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧБ
Цвет полки:
9 260 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧБ
A1760-09-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧБ
Цвет полки:
9 060 р
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧБ с полками ЛДСП
A1760-20-ЧБ
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧБ с полками ЛДСП
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж для одежды КБ-1701 в стиле Loft
КБ-1701
Стеллаж для одежды КБ-1701 в стиле Loft
Цвет полки:
15 860 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1701 с черными полками
КЧ-1701
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1701 с черными полками
Цвет полки:
15 860 р
Стеллаж в стиле Лофт AС1760-20 со стеклянными полками
AС1760-20
Стеллаж в стиле Лофт AС1760-20 со стеклянными полками
Цвет полки:
14 500 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-09
AС1760-09
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-09
Цвет полки:
9 820 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-08
AС1760-08
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-08
Цвет полки:
10 000 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-03
AС1760-03
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-03
Цвет полки:
7 830 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-02
AС1760-02
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-02
Цвет полки:
6 800 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-01 со стеклом
AС1760-01
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-01 со стеклом
Цвет полки:
8 020 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-02 со стеклом
AС1790-02
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-02 со стеклом
Цвет полки:
7 660 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт АС22120-01 со стеклом (220х120х45)
AС22120-01-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт АС22120-01 со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
11 960 р
Стеллаж для одежды КС-1701 со стеклом в стиле Loft
КС-1701
Стеллаж для одежды КС-1701 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
17 890 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-01-Ч со стеклом (170х120х45)
AС17120-01-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-01-Ч со стеклом (170х120х45)
Цвет полки:
10 690 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧЧ (220х120х45)
A22120-01-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
11 080 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧБ (220х120х45)
A22120-01-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-01-ЧБ (220х120х45)
Цвет полки:
11 080 р
Стеллаж для одежды AС2260-01-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-01-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-01-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
9 290 р
Стеллаж для одежды AС2290-02-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-02-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-02-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
11 660 р
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧЧ 220х60х45
A2260-01-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-01-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
8 920 р
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧЧ 220х90х45
A2290-02-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-02-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
10 600 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1701 в стиле Loft
КД-1701
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1701 в стиле Loft
Цвет полки:
15 860 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧЧ (170х120х45)
A17120-01-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-01-ЧЧ (170х120х45)
Цвет полки:
9 820 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧДС
A1760-01-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧДС
Цвет полки:
7 650 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧДС
A1760-02-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧДС
Цвет полки:
6 430 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧДС
A1760-03-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧДС
Цвет полки:
7 460 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧДС
A1760-08-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧДС
Цвет полки:
9 260 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧДС
A1760-09-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧДС
Цвет полки:
9 060 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧЧ
A1790-02-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧЧ
Цвет полки:
7 130 р
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧДС с полками ЛДСП
A1760-20-ЧДС
Стеллаж в стиле Лофт A1760-20-ЧДС с полками ЛДСП
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧЧ
A1760-01-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-01-ЧЧ
Цвет полки:
7 650 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧЧ
A1760-02-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-02-ЧЧ
Цвет полки:
6 430 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧЧ
A1760-03-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-03-ЧЧ
Цвет полки:
7 460 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧДС
A1790-02-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-02-ЧДС
Цвет полки:
7 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧЧ
A1760-08-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-08-ЧЧ
Цвет полки:
9 260 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧЧ
A1760-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A1760-09-ЧЧ
Цвет полки:
9 060 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-02-ЧДС (170х120х45)
A17120-02-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-02-ЧДС (170х120х45)
Цвет полки:
7 850 р
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧДС 220х60х45
A2260-02-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
9 320 р
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧБ 220х90х45
A2290-04-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
11 360 р
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧДС 220х90х45
A2290-04-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
11 360 р
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧБ 220х60х45
A2260-02-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
9 320 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧДС (220х120х45)
A22120-02-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
12 550 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-02-ЧБ (170х120х45)
A17120-02-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-02-ЧБ (170х120х45)
Цвет полки:
7 850 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧБ
A1790-03-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧБ
Цвет полки:
8 430 р
Стеллаж для одежды КБ-1702 в стиле Loft
КБ-1702
Стеллаж для одежды КБ-1702 в стиле Loft
Цвет полки:
16 580 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1702 для одежды
КЧ-1702
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1702 для одежды
Цвет полки:
16 580 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-02 со стеклом (220х120х45)
AС22120-02-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-02 со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
14 290 р
Стеллаж для одежды КС-1702 со стеклом в стиле Loft
КС-1702
Стеллаж для одежды КС-1702 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
18 960 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-03 со стеклом
AС1790-03
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-03 со стеклом
Цвет полки:
8 960 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧЧ (220х120х45)
A22120-02-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
12 550 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧБ (220х120х45)
A22120-02-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-02-ЧБ (220х120х45)
Цвет полки:
12 550 р
Стеллаж для одежды AС2260-02-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-02-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-02-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
10 060 р
Стеллаж для одежды AС2290-04-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-04-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-04-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
11 890 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-02-Ч со стеклом (170х120х45)
AС17120-02-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-02-Ч со стеклом (170х120х45)
Цвет полки:
8 720 р
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧЧ 220х60х45
A2260-02-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-02-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
9 320 р
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧЧ 220х90х45
A2290-04-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-04-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
11 360 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1702 в стиле Loft
КД-1702
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1702 в стиле Loft
Цвет полки:
16 580 р
Стеллаж в стиле Лофт A17120-02-ЧЧ (170х120х45)
A17120-02-ЧЧ
Стеллаж в стиле Лофт A17120-02-ЧЧ (170х120х45)
Цвет полки:
7 850 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧЧ
A1790-03-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧЧ
Цвет полки:
8 430 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧДС
A1790-03-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-03-ЧДС
Цвет полки:
8 430 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧДС
A1790-09-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧДС
Цвет полки:
10 650 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧБ (220х120х45)
A22120-03-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧБ (220х120х45)
Цвет полки:
13 500 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-03-ЧДС (170х120х45)
A17120-03-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-03-ЧДС (170х120х45)
Цвет полки:
9 450 р
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧДС 220х60х45
A2260-03-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 380 р
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧБ 220х90х45
A2290-07-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧДС 220х90х45
A2290-07-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧБ 220х60х45
A2260-03-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 380 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧДС (220х120х45)
A22120-03-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 500 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-03-ЧБ (170х120х45)
A17120-03-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-03-ЧБ (170х120х45)
Цвет полки:
9 450 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧБ
A1790-09-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧБ
Цвет полки:
10 650 р
Стеллаж для одежды КБ-1703 в стиле Loft
КБ-1703
Стеллаж для одежды КБ-1703 в стиле Loft
Цвет полки:
20 700 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1703 для одежды
КЧ-1703
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1703 для одежды
Цвет полки:
20 700 р
Стеллаж для одежды КС-1703 со стеклом в стиле Loft
КС-1703
Стеллаж для одежды КС-1703 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
23 260 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-09 со стеклом
AС1790-09
Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-09 со стеклом
Цвет полки:
11 690 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-03-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-03-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-03-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
14 380 р
Стеллаж для одежды AС2260-03-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-03-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-03-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
10 750 р
Стеллаж для одежды AС2290-07-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-07-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-07-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
12 960 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-03-Ч со стеклом (170х120х45)
AС17120-03-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-03-Ч со стеклом (170х120х45)
Цвет полки:
10 320 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧЧ 220х120х45
A22120-03-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-03-ЧЧ 220х120х45
Цвет полки:
13 500 р
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧЧ 220х60х45
A2260-03-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-03-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 380 р
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧЧ 220х90х45
A2290-07-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-07-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1703 в стиле Loft
КД-1703
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1703 в стиле Loft
Цвет полки:
20 700 р
Стеллаж для одежды A17120-03-ЧЧ (170х120х45)
A17120-03-ЧЧ
Стеллаж для одежды A17120-03-ЧЧ (170х120х45)
Цвет полки:
9 450 р
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧЧ
A1790-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле лофт A1790-09-ЧЧ
Цвет полки:
10 650 р
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧДС с полками лдсп
A1790-20-ЧДС
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧДС с полками лдсп
Цвет полки:
15 590 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧБ
A22120-04-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧБ
Цвет полки:
12 760 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-08-ЧДС (170х120х45)
A17120-08-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-08-ЧДС (170х120х45)
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧДС 220х60х45
A2260-04-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
9 990 р
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧБ 220х90х45
A2290-09-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧДС 220х90х45
A2290-09-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧБ 220х60х45
A2260-04-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
9 990 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧДС (220х120х45)
A22120-04-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
12 760 р
Стеллаж Лофт A17120-08-ЧБ (170х120х45)
A17120-08-ЧБ
Стеллаж Лофт A17120-08-ЧБ (170х120х45)
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧБ с полками лдсп
A1790-20-ЧБ
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧБ с полками лдсп
Цвет полки:
15 590 р
Стеллаж для одежды КБ-1704 в стиле Loft
КБ-1704
Стеллаж для одежды КБ-1704 в стиле Loft
Цвет полки:
22 130 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1704 для одежды
КЧ-1704
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1704 для одежды
Цвет полки:
22 130 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1704 в стиле Loft
КД-1704
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1704 в стиле Loft
Цвет полки:
22 130 р
Стеллаж для одежды КС-1704 со стеклом в стиле Loft
КС-1704
Стеллаж для одежды КС-1704 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
25 390 р
Стеллаж в стиле лофт AС1790-20 со стеклянными полками
AС1790-20
Стеллаж в стиле лофт AС1790-20 со стеклянными полками
Цвет полки:
18 220 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-04-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-04-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-04-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
13 650 р
Стеллаж для одежды AС2260-04-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-04-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-04-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
10 360 р
Стеллаж для одежды AС2290-09-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-09-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-09-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
12 960 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-08-Ч со стеклом (170х120х45)
AС17120-08-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-08-Ч со стеклом (170х120х45)
Цвет полки:
14 380 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧЧ (220х120х45)
A22120-04-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-04-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
12 760 р
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧЧ 220х60х45
A2260-04-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-04-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
9 990 р
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧЧ 220х90х45
A2290-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-09-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
11 900 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-08-ЧЧ[ (170х120х45)
A17120-08-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-08-ЧЧ[ (170х120х45)
Цвет полки:
12 630 р
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧЧ с полками лдсп
A1790-20-ЧЧ
Стеллаж в стиле лофт A1790-20-ЧЧ с полками лдсп
Цвет полки:
15 590 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧБ
A22120-05-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧБ
Цвет полки:
13 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧДС (170х120х45)
A17120-09-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧДС (170х120х45)
Цвет полки:
12 260 р
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧДС 220х60х45
A2260-05-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 180 р
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧБ220х90х45
A2290-11-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧБ220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧДС 220х90х45
A2290-11-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧБ 220х60х45
A2260-05-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 180 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧДС (220х120х45)
A22120-05-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧБ (170х120х45)
A17120-09-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧБ (170х120х45)
Цвет полки:
12 260 р
Стеллаж для одежды КБ-1706 в стиле Loft
КБ-1706
Стеллаж для одежды КБ-1706 в стиле Loft
Цвет полки:
24 450 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1706 для одежды
КЧ-1706
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1706 для одежды
Цвет полки:
24 450 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1706 в стиле Loft
КД-1706
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1706 в стиле Loft
Цвет полки:
24 450 р
Стеллаж для одежды КС-1706 со стеклом в стиле Loft
КС-1706
Стеллаж для одежды КС-1706 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
27 320 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-05-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-05-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-05-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
14 000 р
Стеллаж для одежды AС2260-05-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-05-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-05-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
10 550 р
Стеллаж для одежды AС2290-11-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-11-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-11-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
15 690 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-09-Ч со стеклом (170х120х45)
AС17120-09-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-09-Ч со стеклом (170х120х45)
Цвет полки:
14 000 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧЧ (220х120х45)
A22120-05-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-05-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
13 130 р
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧЧ 220х60х45
A2260-05-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-05-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 180 р
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧЧ 220х90х45
A2290-11-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-11-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧЧ (170х120х45)
A17120-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A17120-09-ЧЧ (170х120х45)
Цвет полки:
12 260 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧБ
A22120-06-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧБ
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
A17120-20-ЧДС
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
18 650 р
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧДС 220х60х45
A2260-06-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧБ 220х90х45
A2290-13-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧДС 220х90х45
A2290-13-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧБ 220х60х45
A2260-06-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧДС (220х120х45)
A22120-06-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧБ с полками ЛДСП (220х120х45)
A17120-20-ЧБ
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧБ с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
18 650 р
Стеллаж для одежды КБ-1707 в стиле Loft
КБ-1707
Стеллаж для одежды КБ-1707 в стиле Loft
Цвет полки:
21 220 р
Стеллаж для одежды КС-1707 со стеклом в стиле Loft
КС-1707
Стеллаж для одежды КС-1707 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
23 620 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-06-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-06-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-06-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
15 650 р
Стеллаж для одежды AС2260-06-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-06-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-06-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
11 280 р
Стеллаж для одежды AС2290-13-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-13-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-13-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
15 690 р
Стеллаж в стиле Лофт AС17120-20-Ч со стеклом (220х120х45)
AС17120-20-Ч
Стеллаж в стиле Лофт AС17120-20-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
23 020 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧЧ (220х120х45)
A22120-06-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-06-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧЧ 220х60х45
A2260-06-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-06-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧЧ 220х90х45
A2290-13-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-13-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1707 в стиле Loft
КД-1707
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1707 в стиле Loft
Цвет полки:
21 220 р
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
A17120-20-ЧЧ
Стеллаж в стиле Лофт A17120-20-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
18 650 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧБ
A22120-07-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧБ
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧДС 220х60х45
A2260-07-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды в силе Лофт A2290-14-ЧБ
A2290-14-ЧБ
Стеллаж для одежды в силе Лофт A2290-14-ЧБ
Цвет полки:
12 800 р
Стеллаж для одежды A2290-14-ЧДС 220х90х45
A2290-14-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-14-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
12 800 р
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧБ 220х60х45
A2260-07-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧДС (220х120х45)
A22120-07-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1707 для одежды
КЧ-1707
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1707 для одежды
Цвет полки:
21 220 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-07-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-07-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-07-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
15 280 р
Стеллаж для одежды AС2260-07-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-07-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-07-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
11 090 р
Стеллаж для одежды AС2290-14-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-14-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-14-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
14 390 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧЧ (220х120х45)
A22120-07-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-07-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧЧ 220х60х45
A2260-07-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-07-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды A2290-14-ЧЧ 220х90х45
A2290-14-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-14-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
12 800 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧБ
A22120-08-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧБ
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧДС 220х60х45
A2260-08-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧБ (220х90х45)
A2290-15-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧБ (220х90х45)
Цвет полки:
15 020 р
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧДС 220х90х45
A2290-15-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
15 020 р
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧБ 220х60х45
A2260-08-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧДС (220х120х45)
A22120-08-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж для одежды КБ-1708 в стиле Loft
КБ-1708
Стеллаж для одежды КБ-1708 в стиле Loft
Цвет полки:
23 380 р
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1708 для одежды
КЧ-1708
Стеллаж в стиле Loft КЧ-1708 для одежды
Цвет полки:
23 380 р
Стеллаж для одежды КС-1708 со стеклом в стиле Loft
КС-1708
Стеллаж для одежды КС-1708 со стеклом в стиле Loft
Цвет полки:
26 280 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-08-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-08-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-08-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
15 650 р
Стеллаж для одежды AС2260-08-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-08-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-08-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
11 280 р
Стеллаж для одежды AС2290-15-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-15-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-15-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
17 120 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧЧ (220х120х45)
A22120-08-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-08-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
13 890 р
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧЧ 220х60х45
A2260-08-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-08-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 520 р
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧЧ 220х90х45
A2290-15-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-15-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
15 020 р
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1708 в стиле Loft
КД-1708
Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1708 в стиле Loft
Цвет полки:
23 380 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧБ
A22120-09-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧБ
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧДС 220х60х45
A2260-09-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧБ 220х90х45
A2290-17-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧДС 220х90х45
A2290-17-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧБ 220х60х45
A2260-09-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧДС (220х120х45)
A22120-09-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2201 комбинированный
КД-2201
Стеллаж Лофт для одежды КД-2201 комбинированный
Цвет полки:
17 280 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2201
КБ-2201
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2201
Цвет полки:
17 280 р
Стеллаж Лофт КЧ-2201 для одежды
КЧ-2201
Стеллаж Лофт КЧ-2201 для одежды
Цвет полки:
17 280 р
Стеллаж для одежды КС-2201 со стеклом
КС-2201
Стеллаж для одежды КС-2201 со стеклом
Цвет полки:
19 020 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-09-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-09-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-09-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
15 280 р
Стеллаж для одежды AС2260-09-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-09-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-09-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
11 090 р
Стеллаж для одежды AС2290-17-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-17-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-17-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
15 690 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧЧ (220х120х45)
A22120-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-09-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
13 520 р
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧЧ 220х60х45
A2260-09-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-09-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 330 р
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧЧ 220х90х45
A2290-17-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-17-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
14 120 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧБ
A22120-10-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧБ
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧДС 220х60х45
A2260-10-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧБ 220х90х45
A2290-19-ЧБ
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
16 320 р
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧДС 220х90х45
A2290-19-ЧДС
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
16 320 р
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧБ 220х60х45
A2260-10-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧДС (220х120х45)
A22120-10-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2203
КБ-2203
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2203
Цвет полки:
24 100 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2203 комбинированный
КД-2203
Стеллаж Лофт для одежды КД-2203 комбинированный
Цвет полки:
24 100 р
Стеллаж для одежды КЧ-2203 в стиле ЛОФТ
КЧ-2203
Стеллаж для одежды КЧ-2203 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
24 100 р
Стеллаж для одежды КС-2203 со стеклом
КС-2203
Стеллаж для одежды КС-2203 со стеклом
Цвет полки:
25 890 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-10-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-10-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-10-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
19 330 р
Стеллаж для одежды AС2260-10-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-10-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-10-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
13 260 р
Стеллаж для одежды AС2290-19-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-19-Ч
Стеллаж для одежды AС2290-19-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
18 420 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧЧ (220х120х45)
A22120-10-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-10-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧЧ 220х60х45
A2260-10-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-10-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧЧ 220х90х45
A2290-19-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2290-19-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
16 320 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧБ
A22120-11-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧБ
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧДС 220х60х45
A2260-11-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧБ 220х90х45
A2290-20-ЧБ
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
19 060 р
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧДС 220х90х45
A2290-20-ЧДС
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
19 060 р
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧБ 220х60х45
A2260-11-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧДС (220х120х45)
A22120-11-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2204 комбинированный
КД-2204
Стеллаж Лофт для одежды КД-2204 комбинированный
Цвет полки:
26 090 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2204
КБ-2204
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2204
Цвет полки:
26 090 р
Стеллаж для одежды КЧ-2204 в стиле ЛОФТ
КЧ-2204
Стеллаж для одежды КЧ-2204 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
26 090 р
Стеллаж для одежды КС-2204 со стеклом
КС-2204
Стеллаж для одежды КС-2204 со стеклом
Цвет полки:
28 590 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-11-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-11-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-11-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
18 960 р
Стеллаж для одежды AС2260-11-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-11-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-11-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
13 080 р
Стеллаж в стиле ЛОФТ AС2290-20-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-20-Ч
Стеллаж в стиле ЛОФТ AС2290-20-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
22 220 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧЧ (220х120х45)
A22120-11-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-11-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧЧ 220х60х45
A2260-11-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-11-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧЧ 220х90х45
A2290-20-ЧЧ
Стеллаж в стиле ЛОФТ A2290-20-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
19 060 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧБ
A22120-12-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧБ
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧДС 220х60х45
A2260-12-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧБ 220х90х45
A2290-21-ЧБ
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧБ 220х90х45
Цвет полки:
21 280 р
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧДС 220х90х45
A2290-21-ЧДС
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧДС 220х90х45
Цвет полки:
21 280 р
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧБ 220х60х45
A2260-12-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧДС (220х120х45)
A22120-12-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2206 комбинированный
КД-2206
Стеллаж Лофт для одежды КД-2206 комбинированный
Цвет полки:
26 830 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2206
КБ-2206
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2206
Цвет полки:
26 830 р
Стеллаж для одежды КЧ-2206 в стиле ЛОФТ
КЧ-2206
Стеллаж для одежды КЧ-2206 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
26 830 р
Стеллаж для одежды КС-2206 со стеклом
КС-2206
Стеллаж для одежды КС-2206 со стеклом
Цвет полки:
29 330 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-12-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-12-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-12-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
19 330 р
Стеллаж для одежды AС2260-12-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-12-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-12-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
13 260 р
Стеллаж в стиле LOFT AС2290-21-Ч со стеклом 220х90х45
AС2290-21-Ч
Стеллаж в стиле LOFT AС2290-21-Ч со стеклом 220х90х45
Цвет полки:
24 950 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧЧ (220х120х45)
A22120-12-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-12-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
16 700 р
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧЧ 220х60х45
A2260-12-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-12-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
12 130 р
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧЧ 220х90х45
A2290-21-ЧЧ
Стеллаж в стиле LOFT A2290-21-ЧЧ 220х90х45
Цвет полки:
21 280 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧБ
A22120-13-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧБ
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧДС 220х60х45
A2260-13-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧБ 220х60х45
A2260-13-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧДС (220х120х45)
A22120-13-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2208 комбинированный
КД-2208
Стеллаж Лофт для одежды КД-2208 комбинированный
Цвет полки:
30 100 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2208
КБ-2208
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2208
Цвет полки:
30 100 р
Стеллаж для одежды КЧ-2208 в стиле ЛОФТ
КЧ-2208
Стеллаж для одежды КЧ-2208 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
30 100 р
Стеллаж для одежды КС-2208 со стеклом
КС-2208
Стеллаж для одежды КС-2208 со стеклом
Цвет полки:
33 480 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-13-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-13-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-13-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
18 960 р
Стеллаж для одежды AС2260-13-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-13-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-13-Ч со стеклом 220х60х45
13 080 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧЧ (220х120х45)
A22120-13-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-13-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
16 330 р
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧЧ 220х60х45
A2260-13-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-13-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
11 950 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧБ
A22120-14-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧБ
Цвет полки:
14 750 р
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧДС 220х60х45
A2260-14-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
10 930 р
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧБ 220х60х45
A2260-14-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
10 930 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧДС (220х120х45)
A22120-14-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
14 750 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2210 комбинированный
КД-2210
Стеллаж Лофт для одежды КД-2210 комбинированный
Цвет полки:
27 130 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2210
КБ-2210
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2210
Цвет полки:
27 130 р
Стеллаж для одежды КЧ-2210 в стиле ЛОФТ
КЧ-2210
Стеллаж для одежды КЧ-2210 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
27 130 р
Стеллаж для одежды КС-2210 со стеклом
КС-2210
Стеллаж для одежды КС-2210 со стеклом
Цвет полки:
30 380 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-14-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-14-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-14-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
17 380 р
Стеллаж для одежды AС2260-14-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-14-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-14-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
12 050 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧЧ (220х120х45)
A22120-14-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-14-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
14 750 р
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧЧ 220х60х45
A2260-14-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-14-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
10 930 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧБ
A22120-15-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧБ
Цвет полки:
17 560 р
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧДС 220х60х45
A2260-15-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
12 530 р
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧБ 220х60х45
A2260-15-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
12 530 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧДС (220х120х45)
A22120-15-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
17 560 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2211 комбинированный
КД-2211
Стеллаж Лофт для одежды КД-2211 комбинированный
Цвет полки:
33 080 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2211
КБ-2211
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2211
Цвет полки:
33 080 р
Стеллаж для одежды КЧ-2211 в стиле ЛОФТ
КЧ-2211
Стеллаж для одежды КЧ-2211 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
33 080 р
Стеллаж для одежды КС-2211 со стеклом
КС-2211
Стеллаж для одежды КС-2211 со стеклом
Цвет полки:
36 580 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-15-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-15-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-15-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
21 060 р
Стеллаж для одежды AС2260-15-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-15-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-15-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
14 030 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧЧ (220х120х45)
A22120-15-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-15-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
17 560 р
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧЧ 220х60х45
A2260-15-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-15-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
12 530 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2212 комбинированный
КД-2212
Стеллаж Лофт для одежды КД-2212 комбинированный
Цвет полки:
33 430 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2212
КБ-2212
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2212
Цвет полки:
33 430 р
Стеллаж для одежды КЧ-2212 в стиле ЛОФТ
КЧ-2212
Стеллаж для одежды КЧ-2212 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
33 430 р
Стеллаж для одежды КС-2212 со стеклом
КС-2212
Стеллаж для одежды КС-2212 со стеклом
Цвет полки:
36 690 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2213 комбинированный
КД-2213
Стеллаж Лофт для одежды КД-2213 комбинированный
Цвет полки:
31 450 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2213
КБ-2213
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2213
Цвет полки:
31 450 р
Стеллаж для одежды КЧ-2213 в стиле ЛОФТ
КЧ-2213
Стеллаж для одежды КЧ-2213 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
31 450 р
Стеллаж для одежды КС-2213 со стеклом
КС-2213
Стеллаж для одежды КС-2213 со стеклом
Цвет полки:
36 830 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧБ
A22120-18-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧБ
Цвет полки:
19 520 р
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧДС 220х60х45
A2260-18-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
13 750 р
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧБ 220х60х45
A2260-18-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
13 750 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧДС (220х120х45)
A22120-18-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
19 520 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2214 комбинированный
КД-2214
Стеллаж Лофт для одежды КД-2214 комбинированный
Цвет полки:
32 230 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2214
КБ-2214
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2214
Цвет полки:
32 230 р
Стеллаж для одежды КЧ-2214 в стиле ЛОФТ
КЧ-2214
Стеллаж для одежды КЧ-2214 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
32 230 р
Стеллаж для одежды КС-2214 со стеклом
КС-2214
Стеллаж для одежды КС-2214 со стеклом
Цвет полки:
36 100 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-18-Ч со стелом (220х120х45)
AС22120-18-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-18-Ч со стелом (220х120х45)
Цвет полки:
23 020 р
Стеллаж для одежды AС2260-18-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-18-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-18-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
15 250 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧЧ (220х120х45)
A22120-18-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-18-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
19 520 р
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧЧ 220х60х45
A2260-18-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-18-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
13 750 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧБ
A22120-19-ЧБ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧБ
Цвет полки:
19 150 р
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧДС 220х60х45
A2260-19-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
13 560 р
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧБ 220х60х45
A2260-19-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
13 560 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧДС (220х120х45)
A22120-19-ЧДС
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧДС (220х120х45)
Цвет полки:
19 150 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-2220 комбинированный
КД-2220
Стеллаж Лофт для одежды КД-2220 комбинированный
Цвет полки:
29 400 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2220
КБ-2220
Стеллаж Лофт для одежды КБ-2220
Цвет полки:
29 400 р
Стеллаж для одежды КЧ-2220 в стиле ЛОФТ
КЧ-2220
Стеллаж для одежды КЧ-2220 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
29 400 р
Стеллаж для одежды КС-2220 со стеклом
КС-2220
Стеллаж для одежды КС-2220 со стеклом
Цвет полки:
33 530 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-19-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-19-Ч
Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-19-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
22 650 р
Стеллаж для одежды AС2260-19-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-19-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-19-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
15 060 р
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧЧ (220х120х45)
A22120-19-ЧЧ
Стеллаж для одежды в стиле Лофт A22120-19-ЧЧ (220х120х45)
Цвет полки:
19 150 р
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧЧ 220х60х45
A2260-19-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-19-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
13 560 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧБ с полками ЛДСП
A22120-20-ЧБ
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧБ с полками ЛДСП
Цвет полки:
22 730 р
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧДС 220х60х45
A2260-20-ЧДС
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
15 520 р
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧБ 220х60х45
A2260-20-ЧБ
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
15 520 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
A22120-20-ЧДС
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
22 730 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-22-20.20.05 комбинированный
КД-22-20.20.05
Стеллаж Лофт для одежды КД-22-20.20.05 комбинированный
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-22-20.20.05
КБ-22-20.20.05
Стеллаж Лофт для одежды КБ-22-20.20.05
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж Лофт для одежды КЧ-22-20.20.05 в стиле ЛОФТ
КЧ-22-20.20.05
Стеллаж Лофт для одежды КЧ-22-20.20.05 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж для одежды КС-22-20.20.05 со стеклом комбинированный
КС-22-20.20.05
Стеллаж для одежды КС-22-20.20.05 со стеклом комбинированный
Цвет полки:
49 890 р
Стеллаж в стиле Лофт AС22120-20-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-20-Ч
Стеллаж в стиле Лофт AС22120-20-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
27 980 р
Стеллаж для одежды AС2260-20-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-20-Ч
Стеллаж для одежды AС2260-20-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
17 760 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
A22120-20-ЧЧ
Стеллаж в стиле Лофт A22120-20-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
22 730 р
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧЧ 220х60х45
A2260-20-ЧЧ
Стеллаж для одежды A2260-20-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
15 520 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧБ с полками ЛДСП
A22120-21-ЧБ
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧБ с полками ЛДСП
Цвет полки:
25 550 р
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧДС 220х60х45
A2260-21-ЧДС
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧДС 220х60х45
Цвет полки:
17 130 р
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧБ 220х60х45
A2260-21-ЧБ
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧБ 220х60х45
Цвет полки:
17 130 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
A22120-21-ЧДС
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧДС с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
25 550 р
Стеллаж Лофт для одежды КД-22-20.20.06 комбинированный
КД-22-20.20.06
Стеллаж Лофт для одежды КД-22-20.20.06 комбинированный
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж Лофт для одежды КБ-22-20.20.06
КБ-22-20.20.06
Стеллаж Лофт для одежды КБ-22-20.20.06
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж Лофт для одежды КЧ-22-20.20.06 в стиле ЛОФТ
КЧ-22-20.20.06
Стеллаж Лофт для одежды КЧ-22-20.20.06 в стиле ЛОФТ
Цвет полки:
44 500 р
Стеллаж для одежды КС-22-20.20.06 со стеклом комбинированный
КС-22-20.20.06
Стеллаж для одежды КС-22-20.20.06 со стеклом комбинированный
Цвет полки:
51 150 р
Стеллаж в стиле Лофт AС22120-21-Ч со стеклом (220х120х45)
AС22120-21-Ч
Стеллаж в стиле Лофт AС22120-21-Ч со стеклом (220х120х45)
Цвет полки:
31 660 р
Стеллаж с семью полами AС2260-21-Ч со стеклом 220х60х45
AС2260-21-Ч
Стеллаж с семью полами AС2260-21-Ч со стеклом 220х60х45
Цвет полки:
19 750 р
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
A22120-21-ЧЧ
Стеллаж в стиле Лофт A22120-21-ЧЧ с полками ЛДСП (220х120х45)
Цвет полки:
25 550 р
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧЧ 220х60х45
A2260-21-ЧЧ
Стеллаж с семью полами A2260-21-ЧЧ 220х60х45
Цвет полки:
17 130 р

Разновидности и назначение стеллажей

В каталоге интернет-магазина представлены удобные и практичные стеллажи серии Armadio в стиле лофт. Это металлические конструкции разных габаритов, конфигураций, вместительности. Из предлагаемого ассортимента можно подобрать открытые модели:

  • с несколькими полками для аксессуаров, обуви, книг, журналов;
  • с нижней полкой и штангой для платьев или сарафанов;
  • с нижней одной или двумя полками и кронштейном для курток, пальто, плащей.

Каталог постоянно пополняется новинками, которые не похожи на предыдущие модели. При этом конструкции не занимают много места и могут устанавливаться у стены, в середине комнаты. В больших помещениях можно размещать несколько стеллажей, в зависимости от объема продаваемого товара.

Стеллажи Armadio проходят жесткий контроль на прочность и надежность эксплуатации, а также проверяются на каждом производственном этапе. В результате потребитель получает качественную конструкцию без брака. Это максимально устойчивые модели, которые:

  • легко переносятся с одного места на другое;
  • выдерживают большие нагрузки;
  • обладают разной степенью вместительности;
  • не поддаются коррозии;
  • не теряют презентабельного вида даже при интенсивном и длительном использовании.

В изготовлении стеллажей применяется металлическая профильная труба. На последнем этапе производства на нее наносится полимерно-порошковое покрытие. Оно защищает металл от влаги, механических повреждений и продлевает срок службы конструкции.

Продукция Armadio сертифицирована, полностью соответствует техническим нормам, указанным в ГОСТ.

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Товары со скидкой
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Вешалка напольная AFFIDA-900 с регулировкой высоты, на ножках, черная
РС-7-Н-ЧЧ-900
Вешалка напольная AFFIDA-900 с регулировкой высоты, на ножках, черная
5 100 р
Вешалка напольная FATTO-900 усиленная с регулировкой высоты, на ножках, черная
РУ-7-Н-ЧЧ-900
Вешалка напольная FATTO-900 усиленная с регулировкой высоты, на ножках, черная
5 200 р
Вешалка напольная TACCOLA-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
Р-1ГН-Ч
Вешалка напольная TACCOLA-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
3 400 р
Вешалка напольная TACCOLA-LUX-NERO в стиле лофт Г-образная с подиумом, черная
Р-1ГНЛ-Ч
Вешалка напольная TACCOLA-LUX-NERO в стиле лофт Г-образная с подиумом, черная
6 200 р
Вешалка напольная GABBIANO-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
Р-1ТН-Ч
Вешалка напольная GABBIANO-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
3 500 р
Вешалка напольная GABBIANO-LUX в стиле Лофт Т-образная, черная
Р-1ТНЛ-Ч
Вешалка напольная GABBIANO-LUX в стиле Лофт Т-образная, черная
6 300 р
Вешалка напольная двойная DOPPIO-TACCOLA-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
Р-2ГН-Ч
Вешалка напольная двойная DOPPIO-TACCOLA-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
4 600 р
Вешалка напольная двойная DOPPIO-TACCOLA-LUX-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
Р-2ГЛН-Ч
Вешалка напольная двойная DOPPIO-TACCOLA-LUX-NERO в стиле Лофт Г-образная, черная
7 000 р
Вешалка напольная двойная DOPPIO-GABBIANO-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
Р-2ТН-Ч
Вешалка напольная двойная DOPPIO-GABBIANO-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
4 800 р
Вешалка напольная двойная DOPPIO-GABBIANO-LUX-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
Р-2ТЛН-Ч
Вешалка напольная двойная DOPPIO-GABBIANO-LUX-NERO в стиле Лофт Т-образная, черная
7 200 р
Рейл для одежды BREVE-900 в стиле Лофт с черной штангой, черная
Р-1325Ч-900-Ч
Рейл для одежды BREVE-900 в стиле Лофт с черной штангой, черная
3 200 р
Рейл для одежды BREVE-US900 усиленный в стиле Лофт с черной штангой, черная
РУ-1325Ч-900-Ч
Рейл для одежды BREVE-US900 усиленный в стиле Лофт с черной штангой, черная
3 500 р