Стеллажи серии Armadio представлены в лаконичных формах, что позволяет устанавливать конструкции не только в просторных, но также небольших магазинах, шоурумах. Благодаря правильным геометрическим конфигурациям такие модели гармонично вписываются в классические и современные интерьеры. Кроме того, продукция отличается хорошими прочностными характеристиками, износостойкостью и используется годами.

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-19-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-18-Ч со стелом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-15-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-14-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-13-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-12-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-11-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-10-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-09-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1708 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-08-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды КС-1708 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-07-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1707 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-06-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды КС-1707 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-09-Ч со стеклом (170х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-05-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды КС-1706 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1706 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-08-Ч со стеклом (170х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-04-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды КС-1704 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1704 в стиле Loft

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1703 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-03-Ч со стеклом (170х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-03-Ч со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-09 со стеклом

Стеллаж для одежды КС-1703 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1702 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-02-Ч со стеклом (170х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-03 со стеклом

Стеллаж для одежды КС-1702 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС22120-02 со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды и аксессуаров КД-1701 в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС17120-01-Ч со стеклом (170х120х45)

Стеллаж для одежды КС-1701 со стеклом в стиле Loft

Стеллаж для одежды в стиле Лофт АС22120-01 со стеклом (220х120х45)

Стеллаж для одежды в стиле лофт AС1790-02 со стеклом

Стеллаж для одежды в стиле Лофт AС1760-01 со стеклом

Разновидности и назначение стеллажей

В каталоге интернет-магазина представлены удобные и практичные стеллажи серии Armadio в стиле лофт. Это металлические конструкции разных габаритов, конфигураций, вместительности. Из предлагаемого ассортимента можно подобрать открытые модели:

с несколькими полками для аксессуаров, обуви, книг, журналов;

с нижней полкой и штангой для платьев или сарафанов;

с нижней одной или двумя полками и кронштейном для курток, пальто, плащей.

Каталог постоянно пополняется новинками, которые не похожи на предыдущие модели. При этом конструкции не занимают много места и могут устанавливаться у стены, в середине комнаты. В больших помещениях можно размещать несколько стеллажей, в зависимости от объема продаваемого товара.

Стеллажи Armadio проходят жесткий контроль на прочность и надежность эксплуатации, а также проверяются на каждом производственном этапе. В результате потребитель получает качественную конструкцию без брака. Это максимально устойчивые модели, которые:

легко переносятся с одного места на другое;

выдерживают большие нагрузки;

обладают разной степенью вместительности;

не поддаются коррозии;

не теряют презентабельного вида даже при интенсивном и длительном использовании.

В изготовлении стеллажей применяется металлическая профильная труба. На последнем этапе производства на нее наносится полимерно-порошковое покрытие. Оно защищает металл от влаги, механических повреждений и продлевает срок службы конструкции.

Продукция Armadio сертифицирована, полностью соответствует техническим нормам, указанным в ГОСТ.