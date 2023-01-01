Стеллажи серии Armadio представлены в лаконичных формах, что позволяет устанавливать конструкции не только в просторных, но также небольших магазинах, шоурумах. Благодаря правильным геометрическим конфигурациям такие модели гармонично вписываются в классические и современные интерьеры. Кроме того, продукция отличается хорошими прочностными характеристиками, износостойкостью и используется годами.
В каталоге интернет-магазина представлены удобные и практичные стеллажи серии Armadio в стиле лофт. Это металлические конструкции разных габаритов, конфигураций, вместительности. Из предлагаемого ассортимента можно подобрать открытые модели:
Каталог постоянно пополняется новинками, которые не похожи на предыдущие модели. При этом конструкции не занимают много места и могут устанавливаться у стены, в середине комнаты. В больших помещениях можно размещать несколько стеллажей, в зависимости от объема продаваемого товара.
Стеллажи Armadio проходят жесткий контроль на прочность и надежность эксплуатации, а также проверяются на каждом производственном этапе. В результате потребитель получает качественную конструкцию без брака. Это максимально устойчивые модели, которые:
В изготовлении стеллажей применяется металлическая профильная труба. На последнем этапе производства на нее наносится полимерно-порошковое покрытие. Оно защищает металл от влаги, механических повреждений и продлевает срок службы конструкции.
Продукция Armadio сертифицирована, полностью соответствует техническим нормам, указанным в ГОСТ.